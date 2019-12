Tennis – Open d’Australie : le français Lucas Pouille forfait pour le premier du grand chelem

C’est pourtant à Melbourne qu’il avait signé sa meilleure performance en Grand Chelem, atteignant les demi-finales du tournoi australien en Janvier 2019. Il s’était s’incliné face au futur vainqueur, Novak Djokovic. Cette fois-ci Lucas Pouille ne sera pas présent sur les courts en Australie pour s’offrir une autre merveille.

Toujours gêné au coude droit, le tennisman français, actuel numéro 22 à l’ATP, a en effet annoncé ce lundi son forfait pour les premières compétitions de l’année civile, dont l’Open d’Australie.

“Depuis le 9 octobre, nous avons tout mis en place pour être prêts pour le début de l’année, explique-t-il dans un communiqué. Nous avons suivi tous les protocoles donnés par les médecins mais malheureusement cela n’a pas suffi. C’est une immense déception pour moi d’annoncer que je ne vais pas pouvoir participer à la toute première édition de l’ATP Cup, ni au tournoi d’Adélaïde et surtout que je ne participerai pas à l’Open d’Australie.”

Le français évoque sa frustration: “Comme vous pouvez l’imaginer je suis extrêmement déçu et triste de rater le début de l’année mais la saison est longue et maintenant mon objectif est d’être compétitif à 100% le plus rapidement possible, ce qui me permettra de revenir plus fort, poursuit-il. Merci à tous pour votre soutien qui est on ne peut plus important! Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.