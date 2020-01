Tennis : «Roger et Rafa sont un peu égoïstes», Brayden Schnur

Malgré les incendies et les importantes fumées, l’Open d’Australie continue de se tenir à Melbourne. Brayden Schnur, actuel 103ème au classement ATP a envoyé un tacle à l’encontre de Rafael Nadal et Roger Federer.

«La gronde doit venir des top joueurs. Roger et Rafa sont un peu égoïstes, ils ne pensent qu’à eux et à leurs carrières. Parce qu’ils sont proches de la fin, tout ce à quoi ils pensent est l’héritage qu’ils laisseront derrière eux. Ils ne pensent pas au sport lui-même et ils n’essaient pas de faire ce qui est bon pour le tennis. Ces gars-là doivent se manifester», s’est ainsi exprimé Brayden Schnur sur les réseaux sociaux, et repris par TennisActu.