Teodoro Obiang chez Alassane Ouattara: voici ce que les deux Chefs d’État se sont dit

Le Président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguéma Mbasogo a effectué ce samedi 28 décembre 2019 une visite d’amitié et de travail de 24h en Côte d’Ivoire. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Plusieurs questions ont été évoquées par les deux Chefs d’Etat.

Au cours de leur tête-à-tête, les deux Présidents Alassane Ouattara et Teodoro Obiang Nguéma Mbasogo ont fait un tour d’horizon de la coopération bilatérale entre les deux pays, et évoqué surtout les questions régionales et internationales. A cette occasion, le Président ivoirien s’est réjoui des liens étroits entre les deux pays, la Côte d’Ivoire et la Guinée Équatoriale.

Il a également réaffirmé sa détermination à œuvrer pour le renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment agricole, pétrolier et économique. De son côté, le Président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguéma Mbasogo a sollicité l’expertise ivoirienne en matière d’agriculture.

Par ailleurs, il a proposé d’accompagner la Côte d’Ivoire dans le secteur pétrolier.