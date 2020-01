Terry Gilliam : le réalisateur n’est pas vraiment fan du mouvement MeToo

Terry Gilliam a encore répété ses attaques envers le mouvement #MeToo, le comparant à une «chasse aux sorcières», ajoutant que les victimes présumées d’Harvey Weinstein étaient «des adultes ayant fait leur choix», dans une interview à The Independent , citée par The Guardian.

Expliquant qu’il était «fatigué, en tant qu’homme blanc, d’être désigné comme responsable de tout ce qui va mal dans le monde», il ajoute qu’il veut que «les gens prennent leurs responsabilités au lieu de constamment pointer quelqu’un d’autre du doigt en disant ”vous avez ruiné ma vie”. #MeToo est une chasse aux sorcières. J’ai l’impression que beaucoup de gens, des gens bien, ou des gens légèrement irritants se sont faits écraser. C’est mal. Je déteste la mentalité de foule».

Pauvre Harvey Weinstein

Pas effrayé par la controverse, comme on peut le voir, il a ensuite pris la défense d’ Harvey Weinstein. «Lorsque l’on a du pouvoir, on n’est pas responsable d’abus sur les autres, on profite du pouvoir. C’est comme ça que cela marche. Il s’agissait d’adultes ambitieuses. Il y a beaucoup de victimes dans la vie d’Harvey, et je compatis, mais Hollywood est plein de gens ambitieux qui font leurs propres choix», a-t-il expliqué.