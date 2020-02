The Batman : un premier aperçu de l’héros du film (vidéo)

Les fans de l’homme chauve-souris ont enfin l’occasion de découvrir le costume du nouveau Batman, représenté sous les traits de l’acteur Robert Pattinson.

The Batman, l’un des films de super-héros les plus attendus dirigé par Matt Reeves, sa sortie s’annonce imminente. Prévu pour le mois de juin 2021 dans les salles obscures, le film permettra au personnage de changer de visage une fois encore.

Et après Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale puis Ben Affleck, ce sera désormais au tour de Robert Pattinson de camper la double identité Bruce Wayne/Batman. Le rescapé de la saga Twilight, dernièrement salué pour sa prestation dans The Lighthouse de Robert Eggers va donc à nouveau sauter d’un registre à l’autre.

Et comme en atteste cette courte pastille vidéo, il semble des plus convaincants dans son nouveau costume. A croire que Reeves a pris le pari de sélectionner un costume directement inspiré de celui porté dans la période des débuts du super-héros, au moment où il débute sa carrière contre le crime à Gotham City.

Un rôle loin d’être gagné d’avance

Dans un échange avec la publication Variety, Pattinson aura avoué avoir forcé le destin pour décrocher ce rôle : «J’ai longtemps pensé à Batman. C’est quelque chose d’absurde à dire. Mais j’avais une idée à ce propos, et j’ai poussé Matt. Il n’acceptait aucune sollicitation, j’ai continué de demander à le rencontrer».

De son côté, Reeves a laissé entendre que son long-métrage allait osciller entre action et émotion : «C’est plus le Batman dans son mode détective que celui vu dans les films. Les comics ont une histoire avec ça. Il est censé être le meilleur détective du monde, et ce n’est pas forcément quelque chose qu’ont évoqué les films».