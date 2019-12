Tiken Jah : «dans un Etat normal, Bédié, Ouattara et Gbagbo ne doivent plus diriger un pays»

Des voix continuent de se lever contre un probable troisième mandat du président ivoirien Alassane Ouattara en 2020. C’est le cas de la star du reggae Tiken Jah Fakoly.

À moins d’un an de la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire, le chanteur Tiken Jah Fakoly a craché ses 4 vérités à ses présidents africains qui ambitionnent briguer un troisième mandat.

«Je suis opposé farouchement à un troisième mandat en Afrique, parce que ce n’est pas bon pour l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants», a déclaré Tiken Jah à la radio sénégalaise RFM.

Selon Tiken Jah Fakoly, son message s’adresse à tous les présidents africains qui sont en course pour un troisième mandat tels que Ouattara, Macky Sall (Sénégal) et Alpha Condé (Guinée-Conakry). Revenant sur le cas de la Côte d’Ivoire, l’artiste dira que le trio de doyens Bédié (82 ans) Ouattara (77 ans), Gbagbo et Gbagbo (74 ans) devraient se retirer de la politique.

«Dans un État normal, Bédié, Ouattara et Gbagbo ne doivent plus diriger un pays. Ils ont fait leur temps. Ce sont des dirigeants qui appartiennent au passé. Ils ne doivent plus se représenter à une élection présidentielle», a ajouté Tiken Jah Fakoly.