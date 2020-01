Timbaland : le rappeur américain a vaincu son addiction aux opiacés

Timbaland est enfin sorti de son addiction aux opiacés , qu’il avait contractée suite à une opération dentaire… et il en a profité pour perdre 60 kilos au passage !

«Ça me donnait la superbe sensation de n’en avoir rien à faire. C’était comme… Je voyage, je fais mes concerts, j’en prends, je m’amuse, j’ignore les choses», a-t-il expliqué à Men’s Health.

Et de se confier sur les affres de la vie, qui lui ont fait prendre conscience qu’il devait se ressaisir : son divorce, et un lourd arriéré d’impôts à payer.

«Quand on se fait abattre de la façon dont mentalement j’étais abattu, ça n’avait rien de difficile. Dieu m’a mis en construction, et c’est toujours le cas. Je n’ai pas l’impression d’être complet. Je ne veux pas me sentir complet, car mon esprit s’ennuierait. Dieu veut que j’aie l’esprit clair pour voir ce dont j’ai besoin et non ce que je veux», dévoile-t-il.