Timothée Chalamet : l’acteur très demandé va s’attaquer à une page importante de l’histoire de la musique

Le biopic sur Bob Dylan a enfin trouvé son réalisateur… et son acteur principal. D’après Deadline, James Mangold sera derrière la caméra et Timothée Chalamet interprétera l’auteur de Like a Rolling Stone.

Le jeune comédien est le premier acteur attaché à Going Electric, un film qui raconte comment le chanteur de folk a décidé, au milieu des années 1960 (et au grand désespoir de certains de ses fans), de brancher sa guitare à un ampli pour adopter un son plus électrique, plus rock, lors du festival de Newport en 1965.

Décision contestée

Toujours d’après Deadline, l’histoire devrait se concentrer sur les rapports entre Bob Dylan et les autres stars de la folk et du rock de l’époque, parmi lesquels Joan Baez et Pete Seeger.

Pour les fans qui s’inquiètent du casting de Timothée Chalamet, il aurait apparemment été validé par Bob Dylan lui-même, puisque le musicien sera producteur exécutif du film. Le tournage devrait débuter à partir de fin mai, avec une sortie prévue en 2021.