Tina Glamour très amoureuse : la mère de la Chine reviens sur ses propos

Tina Glamour s’est payée la tête des internautes sur la toile. Après avoir invité les fans à l’aider à reconquérir son homme, la chanteuse parle à présent de buzz.

«Je suis amoureuse. Il est plus jeune que moi. Je l’ai blessé, je lui ai porté main. Il m’a bloqué sur whatsapp. Aidez moi à lui demander pardon. J’ai besoin de lui», confiait Tina Glamour le 20 septembre dans une vidéo de 13 minutes disponible sur sa page Facebook.

L’enregistrement avait émotionné de nombreux internautes qui ont commenté que l’artiste faisait une crise de dépression et surtout ils avaient supplié le surnommé YF de lui pardonner. Mais une semaine après la vidéo, la chanteuse se rétracte.

En effet, la mère du Dahishikan vient de surprendre les internautes. «Désolé de vous décevoir, mais le pardon demandé à YF etait cadeau car un tel n’existe pas dans la vie de Tina comme amoureux», dit-elle. Dans une vidéo faite ce 27 septembre, la chanteuse avoue dans une qu’elle s’est payée la tête de la toile : «Je vous ai eu».

En effet, la mère du regretté Arafat dj attribue ses propos à une publicité pour la prochaine saison de la série ivoirienne «les larmes de l’amour» réalisée par Bleu Brigitte. Rappelez vous qu’avant d’être chanteuse, elle était actrice.

Ainsi donc, YF, l’expression faciale, la voix, tout n’était qu’une mise en scène. «La vidéo de la semaine passée est le spot de la continuité du film les larmes de l’amour. Je suis actrice, j’ai commencé dans le cinéma», clarifie t-elle.

L’interprète de «qui va m’aimer» a exprimé son mécontentement contre les pages d’information qui ont relayé ses dires. YF serait son neveu qui l’aide au quotidien dans ses courses et lui enseigne l’utilisation des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp vu que ces choses ne sont pas de sa génération.

Ce dernier s’occupe de ses pages et bien d’autres. L’idée de faire la vidéo lui est venue quand : «Il ya Eudoxie Yao qui va se fiancer à Grand P et puis après je vois Lolo beauté aussi qui a un monsieur, moi personne ne vient me fiancer donc j’ai fait mon buzz avec la séquence du film. Vous êtes tombés dedans».

Elle conclut que toute information publiée qui présente une photo d’un jeune homme comme son amoureux est un fake news : «Personne ne saura qui partage ma vie privée». Ah!!! Les internautes risquent ne pas être content.