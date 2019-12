Tina Glamour très furieuse après le geste de certains «chinois» sur la tombe de son fils Dj Arafat

La mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, dans une vidéo diffusée sur la toile ce samedi matin, a exprimé son mécontentement suite à la visite effectuée par des fans de feu Dj Arafat sur sa tombe le jour de la Noël.

Dans une vidéo diffusée, Logbo Valentine n’est pas passée par quatre chemins pour cracher ses vérités aux dénommés El Kana Cr7 Daishi et Daïshi Junior.

«Je ne sais pas c’est quel danseur de mapouka qui est venu se mettre sur la tombe de mon enfant… Lui, il vient, il balaie avec un vilain seau en plus. Mais la tombe d’Arafat n’est pas un terrain de football. Et je ne comprends pas où etaient les autorités pour qu’ils puissent les dépasser et venir sur la tombe de mon fils avec ce vilan seau. La seule personne apte à laver, à balayer la tombe de Dj Arafat qui est resté 9 mois dans mon ventre, c’est moi Logbo Valentine . Il a ses sœurs Marie-Emmanuelle et Carla. Il a ses frères. Mais c’est quoi ça? Vous cherchez buzz? Mais quand ils ont profané sa tombe, si tu l’aimais tant, pourquoi tu n’es pas venu te battre avec ceux qui ont fait ça?», s’est interrogée Tina Glamour.

Avant d’interpeller les autorités ivoiriennes pour ne plus que cela se reproduise. «J’interpelle les autorités. Je ne veux plus ça. Je suis propriétaire de mon enfant. La douleur que je ressens m’a rendue triste. Je ne veux pas qu’on me provoque. Quand quelqu’un est enterré, on ne va pas jouer sur sa tombe. C’est son intimité…Je ne veux plus voir les f… et les n… de quelqu’un sur la tombe de mon fils», a ajouté Maman Tina qui soutient que l’acte de ces deux chinois, peut inciter certaines personnes à y faire des bêtises.

«Tu es venu balayer aujourd’hui et demain tu viendras faire autre chose; et ça, c’est pour pousser les gens à faire des bêtises. Je ne veux pas voir des gens qui n’ont rien à voir avec la famille sur la tombe de mon fils. Les mères des enfants peuvent venir. Moi et ses enfants et puis c’est tout…Avant que je pète un câble, je ne veux pas voir quelqu’un là-bas. Ce n’est pas votre parent. Donc laissez-le reposer en paix», a-t-elle prévenu.