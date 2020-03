Togo : 8 nouveaux cas de coronavirus confirmés, le 1er guéri

Huit nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, jeudi au Togo, selon le gouvernemen, soulignant ces nouvelles contaminations portent le total à neuf cas dont un guéri.

Parmi ces nouveaux cas, se trouvent cinq personnes ayant été en contact avec le tout premier enregistré par le Togo et annoncé le 6 mars dernier. Les trois autres malades sont un ressortissant français, un citoyen allemand et un Togolais, revenus de voyage en Europe le 13 mars dernier, relève le communiqué officiel lu à la télévision nationale par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Professeur Moustafa Mijiyawa.

Selon le ministre, le premier cas, la patiente de 42 ans, est guéri. «Le premier cas confirmé, au 14e jour de son hospitalisation, est guéri. Toutefois, il reste sous observation médicale», a indiqué le Pr Mijiyawa, assurant que toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge des nouveaux cas.

Il a invité «toutes les personnes provenant des pays à risque et leurs familles à plus de responsabilité et au sens du civisme accru» afin de faciliter la réponse et protéger ainsi la population des risques de contamination.