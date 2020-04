Togo : ce qu’il faut savoir de la remise en liberté de l’opposant Agbéyomé Kodjo

L’opposant togolais Gabriel Agbéyomé Kodjo et plusieurs de ses compagnons ont été libérés sous contrôle judiciaire dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril 2020. Ceci, après un peu plus de trois jours en garde à vue au service central des renseignements et d’investigations criminelles de la gendarmerie de Lomé.

Arrêté mardi dernier à son domicile, le candidat malheureux à la présidentielle du 22 février au Togo, Gabriel Agbéyomè Kodjo a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il lui est reproché des faits d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de trouble aggravé à l’ordre public et de diffusion de fausses nouvelles.

S’agissant de ses compagnons de lutte, Fulbert Sassou Attisso, coordonateur général de la Dynamique Kpodzro, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, porte-parole de la Dynamique, et Marc Mondji, assistant de Monseigneur Kpodzro, ils ont été inculpés de complicité des mêmes chefs d’accusation. Ils ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire après leur audition devant le procureur de la République puis chez le juge d’instruction, rapporte Rfi.

Les 4 conditions

D’après le média français, cette liberté accordée tard dans la nuit est assortie de quatre conditions à savoir : obligation de déférer aux différentes convocations aussitôt qu’il en sera requis, interdiction de quitter le territoire sans autorisation, interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 et interdiction de tout propos, déclaration ou attitude tendant à remettre en cause et à saper l’ordre constitutionnel et institutionnel existant.