Togo : démission du premier ministre et du gouvernement

Le premier ministre togolais, Komi Selom Klassou a présenté, ce vendredi 25 septembre 2020, sa démission au président Faure Gbassingbé. C’est ce qui ressort du communiqué officiel de la Présidence de la République.

Longtemps attendue après l’investiture du président Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat, la démission du premier ministre Komi Selom Klassou et celle de l’ensemble son gouvernement a été effective ce vendredi.

« Le Président de la République a accepté cette démission et a saisi l’occasion pour féliciter le Premier ministre et toute l’équipe gouvernementale pour les efforts engagés sur les plan économique, politique et social ainsi que les résultats encourageants obtenus malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire que traverse actuellement le monde entier.

», peut-on lire dans ce communiqué.

Cependant, le Premier ministre et le gouvernement sont chargés d’expédier les affaires courantes.