Togo : Faure Gnassingbé annonce deux mesures fortes dans le social

Lancée le 06 février dernier, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 février prochain se poursuit au Togo. Lors sa tournée à Elavagnon (Est-Mono), le Président sortant et candidat à sa propre succession, Faure Gnassingbé a fait deux annonces fortes dans les secteurs de l’éducation et du social.

Bonne nouvelle pour les parents qui ont du mal à payer les frais d’inscription pour leurs enfants aux différents examens de fin d’année. Le candidat du parti Union pour la République (Unir), Faure Gnassingbé a annoncé la suppression des frais d’inscription pour les examens quand il sera réélu.

«Désormais il n’y aura plus de frais d’inscriptions pour les examens», a-t-il déclaré. Cette mesure vise donc à soulager les parents et élèves des classes d’examen du primaire, collège et lycée.

L’autre annonce forte du Président sortant est la gratuité des actes de naissance. «Les actes de naissance seront désormais établis gratuitement», a-t-il ajouté.

Toujours dans ce sens, l’homme fort du Togo a confirmé le démarrage effectif cette année du projet d’identification biométrique nationale. Celui-ci permettra de résoudre définitivement les problèmes de cartes d’identité de certains citoyens.

Rappelons que le leader du parti Unir a axé sa campagne, entre autres, sur la consolidation des progrès acquis dans le social et la mise en œuvre de nouveaux programmes destinés à améliorer le niveau de vie des populations.