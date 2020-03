Togo : hausse des prix des produits à cause du coronavirus

Par un communiqué en date du samedi 21 mars 2020, le gouvernement togolais met en garde les opérateurs économiques contre la spéculation sur les prix des produits de première nécessité.

Il ressort de ce communiqué qu’en cette période de pandémie du coronavirus (Covid-19), certains opérateurs économiques se livrent à la spéculation sur les prix des produits de première nécessité ou refusent parfois de vendre certains articles. Sont concernés par cette hausse de prix, les produits tels que le lait, le riz, la farine de blé, les huiles végétales, les concentrés de tomate, le sucre, les pâtes alimentaires, le gel hydro alcoolique les masques et gangs de protection.

Ces pratiques créent des pénuries artificielles sur les marchés et sont contraires aux dispositions de la loi sur la concurrence au Togo, s’indigne le gouvernement. Il rappele aussi aux détenteurs de supermarchés, supérettes, boutiques et officines, le respect des mesures barrières notamment la distance de sécurité, le lavage des mains, la limitation du nombre de clients et le contrôle des températures à l’entrée.

Par ailleurs, il en appele à la conscience de tous pour le respect strict de ces dispositions en cette période difficile tout en indiquant que les contrôles inopinés seront effectués par les inspecteurs de commerce, les agents de la santé et les forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire. Tout contrevenant sera sévèrement puni conformément aux lois en vigueur, précise le communiqué.