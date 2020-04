Togo : les soutiens d’Agbéyomé Kodjo dénoncent un acharnement du régime

Dans une note d’information rendue publique cette fin de soirée, il est fait interdiction aux engins à deux roues et aux tricycles de transporter des personnes à compter de ce samedi 04 avril.

«Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie coronavirus (Covid-19), le ministère des Infrastructures et des Transports et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile portent à la connaissance des conducteurs des engins à deux roues et tricycles, des mesures additionnelles ci-après à compter de ce samedi 04 avril 2020 : l’interdiction formelle aux conducteurs des engins à deux roues de transporter des personnes ; l’interdiction formelle aux tricycles de transporter des personnes».

Voilà la teneur de la note d’information signée ce vendredi 03 avril par les ministres de la Sécurité et de la Protection civile Yark Damehame et des Infrastructures et des Transports Mme Zouréhatou Kassah-Traoré. «Tout contrevenant à ces mesures s’expose à de sévères sanctions», indique-t-elle.

Cette décision vise tous les propriétaires de motos, que ce soit à usage privé ou commercial, de même que les tricycles. Mais un corps de métier va particulièrement subir les contrecoups de cette décision, c’est celui des conducteurs de taxi-moto.

Ce métier consistant à transporter contre tarifs négociés des passagers pour des déplacements, notamment en ville, et qui occupe une grande part de la jeunesse togolaise au chômage. La mesure suscite des réactions au sein de l’opinion.