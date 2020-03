Togo : l’immunité parlementaire de Agbéyomé Messan Kodjo menacée

Accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat, le candidat de la Dynamique Mgr Kpodzro, Agbéyomé Messan Kodjo a été convoqué pour ce mercredi 11 mars 2020 à l’Assemblée nationale. La convocation lui a été remise, ce mardi, par un huissier de justice.

Dans le document, le candidat de la Dynamique Mgr Kpodzro, Agbéyomé Messan kodjo est accusé d’atteinte à la sûreté de l’État non seulement pour avoir nommé un premier ministre et s’être adressé aux forces de défense et de sécurité mais aussi et surtout pour avoir créé un site web. Ces agissements, selon les autorités togolaises, constituent des troubles à l’ordre public. « On m’accuse d’avoir repris les propos de Monseigneur Kpodzro, que j’ai nommé un premier ministre, que je me suis adressé à l’armée, que j’ai créé un site web et que tout cela est un trouble à l’ordre public », a-t-il confié.

Député à l’Assemblée nationale, Agbeyome Kodjo continue de contester les résultats de l’élection présidentielle du 22 février dernier qui le donnent 2è avec un score de 19,46% des voix. Il se considère comme « Président démocratiquement élu ». Il pourrait voir son immunité lever par une commission spéciale mise en place à cet effet. Ceci, pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés par la justice togolaise.