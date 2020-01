Togo – transparence du processus électoral : l’appel pressant de Mgr Kpodzro au Saint Siège et à la communauté internationale

La transparence du scrutin présidentiel du 22 février prochain continue de préoccuper l’archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro. Ce lundi 20 janvier 2020, le prélat a effectué une sortie au cours de laquelle il a invité le Saint Siège et la communauté internationale à peser de tout leur poids sur le gouvernement togolais pour la transparence du scrutin.

En dépit du poids de l’âge, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro ne démord pas. Il tient comme à la prunelle de ses yeux à l’union de l’opposition togolaise pour une véritable alternance politique en février prochain. Au cours de sa sortie ce lundi, l’archevêque émérite de Lomé a regretté la division au sein des forces politiques de l’opposition sans manquer d’inviter celles-ci à parler d’une seule et unique voix.

Toujours pour la transparence du scrutin, il a invité le Saint Siège et la communauté internationale à œuvrer au Togo pour l’amélioration du cadre électoral avant les élections. « Nous lançons un appel solennel au Saint Siège (à qui je dois une révérence pleine et entière), aux Nations-Unies, à l’Union Européenne, à l’Union Africaine, à la France, à l’Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique de peser de tout leur poids sur le gouvernement afin d’obtenir un cadre électoral amélioré et consensuel avant le scrutin et d’envoyer ensuite des observateurs pour surveiller la régularité du processus électoral», a lancé l’archevêque émérite. Car, à l’en croire, les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin transparent.

Rappelons qu’il était entouré pour la circonstance du candidat unique des forces démocratiques de l’opposition Agbéyomé Kodjo, de son coordonnateur général de la campagne Fulbert Attisso, de la porte-parole, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson et de l’imam de Bafilo.