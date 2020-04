Tom Cruise : la star n’a pas aimé partager sa chambre avec Rob Lowe

Lors du tournage de Outsiders , en 1983, Rob Lowe et Tom Cruise ont dû partager leur chambre… au grand dam de la star de Mission : Impossible ! Son camarade s’est en effet remémoré l’anecdote lors du podcast de Dax Shepard, Armchair Expert.

«Tous ceux de Los Angeles ont survécu à l’audition à L.A. et ont dû aller à New York. Il y avait moi, Tom Cruise, Emilio Estevez et C. Thomas Howell. C’était la première fois que je dormais au Plaza. On arrive et Tom Cruise découvre qu’on partage une chambre. Il a pété un câble !», a-t-il raconté, ajoutant qu’il n’en voulait pas à son collègue, car cela prouvait qu’il connaissait sa valeur.

«Certaines personnes ont toujours su qui elles étaient, et c’est ce qui leur a donné le pouvoir d’être où elles en sont aujourd’hui, et le reste appartient à l’histoire», ajoute l’acteur de The West Wing.