Tom Jones : le chanteur mythique a du mal à se reconnaître dans le miroir

«La vieillesse est un naufrage», dit-on. Il est probable que Tom Jones soit d’accord avec cette expression. Le chanteur mythique, qui va bientôt fêter ses 80 ans, a révélé au Mirror qu’il ne reconnaissait parfois pas l’homme qu’il voyait dans le miroir.

«80 ans, mon Dieu, je n’arrive pas à y croire. Quand je vais aux toilettes pour la troisième fois, la nuit, je regarde dans le miroir et je me dis “Mais qui est ce vieux con là-bas ??” Et je me dis “Oh, c’est moi”», a-t-il confié.

60 ans après le début de sa carrière, l’interprète de Delilah n’a cependant pas perdu son enthousiasme pour la scène : il s’envolera à partir de mai prochain pour une grande tournée de trois mois, et continue à animer l’émission The Voice en Angleterre en tant que coach !