Tontine en ligne : quand l’épargne informelle se digitalise

L’épargne domestique ou informelle connait toujours une grande popularité chez les commerçantes. Et avec l’avènement du transfert d’argent via les réseaux GSM, la tontine a le vent en poupe avec des formules diverses et variées.

10 semaines de mise à hauteur de 2600 FCFA par semaine pour entrer en possession d’un tissu Ressi, d’un bazin, d’une série de casseroles, d’un lot de quatre glacières. Telles sont les annonces et publications qui foisonnent sur les groupes Whatsapp.

Ce genre d’achat se fait par tontine en ligne. Si des jeunes arrivent à s’équiper grâce à cette nouvelle forme d’épargne, les commerçantes et autres fonctionnaires y trouvent une manière de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur.

Alicia, stagiaire dans une structure de marketing et de gestion de projet à pu achalander sa cuisine grâce à la tontine en ligne. Elle s’est abonnée à un groupe watsapp administré par une ancienne camarade d’amphi. Très vite, elle y a pris goût et ça lui a marché.

«Après un an et demi j’avais l’essentiel de ce que je voulais. Sans pour autant me rendre au marché ni me déplacer pour aller marchander quoi que ce soit. C’est pratique et fiable quand la personne qui dirige est crédible.

Maman Youssouf, vendeuse de riz à Fidjrossè quant à elle, en deux ans a pu s’offrir une parcelle à Sékou grâce à la tontine à distance. Au lieu de ramasser sa mise tous les trois mois, elle a laissé 20 mois s’écouler afin de tout prendre en bloc.

Elle se confie : «J’envoie 7700 FCFA chaque vendredi. C’est la mise avec les frais de retrait. Cet argent m’a permis de m’offrir une parcelle même si c’est dans une zone un peu reculée. Je sais qu’un jour je pourrai la revendre mais pour l’instant j’y planterai ce que je jeux».

En effet, l’opération de transfert d’argent se fait via les réseaux GSM. C’est un mode de paiement moderne qui permet de réaliser des opérations de dépôts et de retraits grâce à son téléphone portable. Ce service est disponible dans toutes des agences installées un peu partout.

Et très rapidement, les dames, les commerçantes, des groupements de femmes et mêmes des tontiniers traditionnels y ont trouvé une nouvelle forme de collecte d’argent à distance. D’autres commerçantes qui se sont confiées à nous ont misé sur leurs groupements qui existent depuis une dizaine d’année au sein desquels existaient déjà des tontines traditionnelles où il fallait se déplacer pour effectuer la collecte.

Avec le système de transfert en ligne, c’est encore plus aisé puisque le dépôt s’effectue depuis n’importe où et à n’importe quelle heure. «La tontine en ligne me permet de poursuivre mon commerce mais surtout de prendre soin de mes trois enfants, leurs petits déjeuners, les frais de scolarité et autres documents. Je suis dans plusieurs associations et j’épargne un peu partout», explique maman Assiba.

La tontine qu’elle soit en ligne ou physique constitue un ressort essentiel du processus d’autonomisation des femmes qui y trouvent un véritable soulagement puisqu’ il ne leurs est pas toujours aisé de se tourner vers les banques en cas de besoins urgents.

Par Anielle DAGBEWATO