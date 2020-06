Top 6 des erreurs à ne pas commettre lorsqu’une femme tombe amoureuse

Tomber amoureuse c’est fantastique. Le prouver, c’est encore agréable. Mais démontrer une dépendance ou encore se montrer hyper accro est très dangereux.

Il est des comportements qu’ont la plupart des femmes surtout africaine qui ne permettent pas de maintenir la flamme sur une longue période. Bénin24tv.info présente les septs erreurs à ne pas commettre.

1- Laisser tomber ses projets

personnels pour suivre un homme.

C’est récurrent de voir des femmes abandonner leurs projets, espoirs et rêves après avoir rencontré l’amour de leur vie. C’est une erreur à ne pas commettre. Ce sont vos rêves et espoirs qui font votre vie et constituent votre bonheur. Il urge de se sentir bien avec soi avant de donner le bonheur à l’autre.

2 – S’afficher sur les réseaux sociaux

C’est un look féminin ! Les filles adorent ça. Dès qu’elles se mettent en relation, elles publient sur Facebook, Instagram, tweeter, WhatsApp la photo de leur amoureux. Cela ne sert à rien. Pour s’épanouir, c’est important de maintenir son intimité secrète Rappelez-vous, même le mariage peut prendre fin un jour, alors pourquoi afficher une relation dont on n’est pas encore certain?

3 – visiter la belle famille

Certaines filles dès les premières semaines d’une relation sont excitées de rencontrer la famille de l’homme. Pire, elles se comportent comme une épouse et deviennent même esclave. C’est grave !

4- S’installer chez l’homme sans raison

C’est vrai qu’il faut forcer les choses mais c’est inadmissible de débarquer chez un homme sans qu’il n’éprouve réellement le besoin.

Cela dégrade la relation et vous perdez votre valeur. Il ne s’agit pas de se transformer en ménagère chez un homme pour maintenir son attention.

5 – Abandonner ses copines

C’est une erreur grave et stupide à ne pas commettre. Cependant,il faut maintenir le lien avec quelques unes seulement. Avant de le rencontrer, vous avez une vie et ces amies faisaient votre bonheur. Si vous les abandonnez juste pour un homme, la routine peut s’installer dans votre vie.

6 – Faire sa biographie sexuelle.

C’est inadmissible de raconter son passé sexuel à un homme. Vous n’êtes pas obligée de raconter tout ça. Si tu dansais sans caleçon dans un cabaret, dis- le lui car plusieurs personnes pourront te reconnaître. Si tu as une maladie, dis- le lui. Mais le reste, tu le gardes pour toi.