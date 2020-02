Tourisme en 2020 : le Bénin parmi les meilleures destinations

Dans une étude réalisée par le site web Kiwi, le Bénin est l’une des meilleures destinations pour le tourisme en 2020. Berceau du vodoun, le pays regorge de nombreux sites de plus ne plus valorisés ces dernières années. Quoiqu’on dise, il constitue une niche de curiosité touristique.

L’ambition du gouvernement du Bénin de faire du Bénin une destination touristique prisée dans le monde porte déjà ses fruits. Dans une étude réalisée par le site web Kiwi sur les meilleures destinations touristiques en 2020, le Bénin figure en bonne place ; une preuve tangible de l’efficacité des réformes engagées dans le secteur.

Du Vodun aux mémoriaux de l’esclavage notamment la Porte du non retour en passant par le parc Pendjari, les musées royaux d’Abomey, le village lacustre Ganvié et autres, le Bénin concentre de véritable atouts touristiques à voir absolument.

La ville de Ouidah, ancien fort portugais, à elle seule, en contient bon nombre. On y découvre retracé, tout le parcours des esclaves jusqu’à l’embarquement, symbole vivant de la traite négrière du XVIIIe siècle entre l’Europe, l’Amérique et l’Afrique.

«Le musée de l’ancienne ville d’Ouidah, installé dans un ancien fort portugais, est un mémorial aussi réfléchi et honnête que vous ne le verrez nulle part» a même expliqué le site Kiwi.

La grande majorité de ces sites détient même une renommée internationale avec l’inscription de plusieurs sur la liste des patrimoines immatériels de l’Unesco. Le Pendjari quant à lui reste encore un parc animalier les plus fourni de la sous-région. Situé au nord du pays, la zone abrite un second parc, le parc W, des réserves animalières rares sur le continent.

Entre manifestations cultuelles et culturelles, des forces et pouvoirs occultes, le Vodun reste également l’une des valeurs de ce pays qui s’est répandue en Amérique du Nord, Haïti, au Brésil et ailleurs par le biais de l’esclavagisme.

Tout ceci se trouve renforcer par le projet de restitution de plusieurs dizaines d’objets royaux emportés par la France, un projet initié par le président Patrice Talon et son gouvernement dans le but de faire du tourisme un levier de développement et un des principaux pourvoyeurs de devises au Bénin.

Premier pays à organiser et réussir les conférences nationales qui ont abouti à la démocratie, le Bénin a jusque là servi d’exemple dans la pratique de ce modèle de gouvernance depuis une trois décennies déjà.

Il est l’une des meilleures destinations pour le tourisme en 2020 avec Croatie, Vietnam, Pays-Bas, Afrique du Sud, Canada, Irlande, Japon, Angleterre, Brésil, Arabie Saoudite, Ethiopie, Ecosse, Chine, Australie, Jamaïque, Autriche, Monténégro, Pologne et bien d’autres nations européennes complètent cette liste de pays à visiter en 2020.

Par Bidossessi WANOU