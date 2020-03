Toyin Abraham : l’actrice se réjouit d’être la meilleure actrice en Afrique à l’AMVCA

L’actrice nigériane de Nollywood, Toyin Abraham, a écrit une note d’appréciation et de gratitude sincère aux fans et à tous ceux qui ont fait partie de son voyage dans l’industrie après sa victoire aux Africa Magic Viewers Choice Awards qui viennent de se terminer.

Abraham a remporté le prix de la meilleure actrice dans un drame pour son rôle dans le film 2019 «Elevator Baby». La diva de l’écran s’exprimé sur Instagram.

«En autant que Dieu est l’ultime, il utilise les gens pour nous bénir. Depuis le début de mon voyage (surtout mon processus de rebranding), Dieu m’a envoyé des gens qui m’acceptent avec mes défauts et tous, et des gens qui m’ont aidé à franchir la prochaine ligne. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont fait partie de mon voyage d’une façon ou l’autre. Le prix de l’AMVCA meilleure actrice en Afrique est une somme totale de vos dépots dans ma carrière. Que les assistants ne soient pas trouvés voulant à des moments critiques dans votre carrière. 2020 est une année de grandes choses. S ‘il vous plait restez avec moi, gagnez ensemble. #TOYINTITANS vous aime tous et svp n’oubliez pas le destin d’ALAKADA au cinéma à partir du 3 avril», a t-elle écrit sur sa page Instagram.