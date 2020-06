Traitement du Corona virus au Bénin : l’achat du chloroquine désormais possible

La chloroquine est désormais disponible dans les pharmacies et sans ordonnance médicale tous les citoyens béninois peuvent s’en en procurer. C’est la nouvelle décision du ministère de la santé béninoise.En effet, au cours d’une assise entre pharmaciens et le ministre de la santé, il est décidé que toute la population béninoise peut se rendre librement dans les pharmacies afin de prendre la chloroquine. Cette décision du 21 juin entre dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Corona virus. Au cours de cet entretien, on note que la chloroquine est très efficace pour un traitement dès le constat des premiers symptômes ( la toux, l’anosmie et l’agueusie).Il faut automatiquement démarrer le traitement présomptif avec la chloroquine car, cette molécule n’est efficace que lorsque le traitement commence tôt ; elle n’est pas destinée à soigner les cas graves.

