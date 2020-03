Transport de gaz : Wapco accompagne le développement du Bénin

La West africangas pipeline company (Wapco) célèbre cette année le neuvième anniversaire de son opération commerciale. A travers deux activités majeures tenues le mercredi 4 mars 2020, son directeur général, Gregory Germani, a fait une action sociale et renseigné sur son ambition de soutenir le développement du Bénin à travers les projets liés au transport du gaz.

Le directeur général de Wapco et quelques-uns de ses collaborateurs dont le directeur des entreprises, Kwasi Agyeman Prempeh, ont partagé un dîner de presse avec les professionnels des médias le mercredi 4 mars 2020 à Cotonou.

Les responsables de la structure spécialisée dans le transport du gaz à travers le Nigéria, le Togo, le Ghana et le Bénin ont usé de ce moment convivial pour entretenir les médias béninois sur le bilan de leurs activités, leurs difficultés et leurs perspectives.

Selon Gregory Germani, West africangas pipeline company est auréolée de 7 millions d’heures de travail, en cinq années, sans incident. Partant de l’aspect sécuritaire, capital pour l’entreprise qui transporte le gaz dans plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest, le directeur général de Wapco s’est basé sur la parfaite santé des relations que ses collaborateurs et lui entretiennent avec les autorités béninoises pour annoncer des perspectives radieuses.

«… une nouvelle décennie avec de nouvelles ambitions… nous avons surmonté et laissé derrière nous les difficultés passées… nous voulons travailler pour soutenir le Bénin dans tous ses projets… offrir un transport fiable, sécurisé, du gaz pour la production de l’électricité, facteur majeur du développement économique du Bénin…», a confié Gregory Germani. De même, le directeur général de Wapco a annoncé le succès de l’opération de nettoyage du pipeline qui est en service depuis dix ans environ.

Un programme de développement communautaire bien élaboré

Un peu plus tôt dans la matinée du mercredi 4 mars 2020, 42 bénéficiaires du programme entrepreneurial communautaire de la Wapco ont reçu un important lot de matériels de travail pour le démarrage de leurs activités au centre Saint Jean Eudes, à Atrokpocodji.

Composés de gazinières, postes à souder, réfrigérateurs, kits complet d’électricité, outils de coiffure et de cuisine… ces lots ont été remis en présence du directeur de cabinet du ministre de l’Energie, Armand Dakehoun, de Gregory Germani, de Akwasi Prempeh et des autorités politico administratives locales sans oublier les populations. Ces dons sont évalués à 25 millions FCFA.

Selon le directeur Général de Wapco, la société de gazoduc depuis 2012, a parrainé «la formation de 227 jeunes hommes et femmes dans le cadre du programme de bourses de formation à l’entrepreneuriat». Elle a aussi fourni un soutien financier à 229 élèves du secondaire grâce à son programme de bourse académique.

A ce jour, renseigne-t-il, «la société a engagé plus de 345 millions FCFA dans ce programme au Bénin». La West africangas pipeline company est une société à responsabilité limitée, qui est à la fois propriétaire et exploitant du Projet Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Elle a pour mandat d’assurer en toute sécurité, responsabilité et fiabilité, et à des prix compétitifs par rapport aux autres combustibles, le transport du gaz naturel entre le Nigéria, le Bénin, le Togo et le Ghana.

Par Nafiou OGOUCHOLA