Travis Scott : le rappeur dévoile les raisons de sa rupture avec Kylie Jenner

Travis Scott et Kylie Jenner se sont séparés il y a peu, et ce malgré la naissance de Stormi , leur petite fille d’à peine 2 ans. Et alors que les raisons de cette rupture inattendue restent toujours bien opaques, quelques fans avisés ont scruté les paroles des derniers titres du rappeur pour y trouver un indice.

Et une phrase a retenu leur attention. Dans le morceau Gatti , issu sur son album Jackboys sorti il y a quelques jours, Travis Scott dit : «Fiche moi la paix, elle voulait rester au lit et hiberner. Je prends le risque, et c’est dur à avaler.»

Quelques mots qui semblent se référer aux deux modes de vie opposés de Travis Scott et Kylie Jenner, l’un étant toujours sur la route, et l’autre restant aux commandes de ses affaires en Californie.

Quoiqu’il en soit, ils semblent s’être quittés en bons termes et la star des réseaux sociaux n’a aucune envie que le père de sa fille disparaisse de sa vie.