Très choux ! pour l’annif de sa chérie, Barack Obama dévoile des photos de lui et de Michelle

L’ancien président américain est un romantique né. À l’occasion de l’anniversaire de sa femme, Barack Obama a partagé des photos de lui et Michelle sur son Instagram, pour son anniversaire. Attention, ils sont trop mignons !

On peut dire que ces deux-là font l’unanimité. Pour l’anniversaire de Michelle Obama, qui fête le ce Vendredi 17 janvier ses 56 ans, son mari et ancien Président des États-Unis a tenu à lui adresser un message.

Il a publié sur son compte Instagram quatre photos en noir et blanc prises en mode rafale de lui et Michelle Obama. Sur les clichés type «photomaton», tous les deux ont l’air plus amoureux et complices que jamais.

Mais ce n’est pas tout, il accompagne son post d’un commentaire romantique : «Dans toutes les scènes, tu es ma star. Joyeux anniversaire mon amour !» Oui, c’est trop mignon.

Évidemment, le post a déjà récolté un maximum de «coeurs», il a été liké par moins de 2,5 millions de fois et ce n’est pas fini. Le couple Obama aura marqué pendant huit ans l’histoire des États-Unis et de la Maison Blanche. Leur couple est resté très populaire.

Barack Obama n’est pas avare de compliments et de marques de tendresse pour sa femme Michelle Obama. La dernière fois, c’était pour lui signifie une énième fois son amour et célébrer leur 27 ans de mariage. Pour l’occasion, Barack Obama avait choisi d’emprunter une citation aux mythique groupe des Beattles.

Il écrivait sur Instagram «Comme les Beatles le disaient : c’est toujours de mieux en mieux. Merci, chérie, pour ces 27 merveilleuses années !». Un vrai romantique ce Barack Obama !