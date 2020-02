Très malade, l’actrice Shannen Doherty reçoit le Brian Austin Green

Brian Austin Green s’est exprimé dans la dernière édition de Us Weekly (relayée par MSN) pour soutenir sa consœur et amie Shannen Doherty.

L’actrice de Beverly Hills a révélé qu’elle était atteinte d’un cancer du sein en phase 4, trois ans après que la maladie soit entrée en rémission.

Pour ses proches, si l’annonce a été vécue comme un choc, il est hors de question de baisser les bras.

«Je ne veux pas trop parler à sa place, mais c’est une situation difficile. Le cancer n’est facile pour personne et j’adore Shannen, on a toujours eu une super relation, et elle est très forte. Elle va s’en sortir et elle en tirera tout ce qu’elle peut en tirer. L’adversité nous rend plus fort», a-t-il déclaré.