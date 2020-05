Triste : une nigériane brûlée vive pour avoir utilisé l’eau mortuaire pour cuisiner (photo)

Après s’être servie de l’eau mortuaire pour cuisiner au gens, une femme nigériane a été brûlée vivante. La femme identifiée comme Mama Aromain dans l’État du delta d’Ugheli a été brûlée vive pour avoir utilisé de l’eau mortuaire pour cuisiner la nourriture qu’elle vend aux gens.

Il a été établi que le vendeur de nourriture qui se trouve être le vendeur de riz le plus populaire dans sa région utilisait de l’eau mortuaire pour pimenter sa nourriture afin d’attirer plus de clients à la fréquenter.

La femme soupçonnée d’être au début de la quarantaine a été arrêtée par le préposé à la morgue qui l’a vue un peu plus tôt dans la journée aller chercher de l’eau à l’arrière de la morgue et l’a suivie pour savoir pourquoi elle allait chercher l’eau. À sa plus grande surprise, il s’est avéré qu’elle l’utilisait pour cuisiner pour ses clients.

Le préposé à la morgue a exposé la vendeuse lorsqu’elle est arrivée à son joint populaire sur le marché. Elle a été battue par des foules en colère et ils l’ont incendiée.