Trois nouveaux cas de coronavirus détectés en Côte d’Ivoire

Trois nouveaux cas confirmés de maladie à Coronavirus ont été enregistrés samedi en Côte d’Ivoire portant à quatre, le nombre total de malades dans le pays, a annoncé le ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé.

«Le samedi 14 mars 2020, trois nouveaux cas confirmés de maladie à Coronavirus ont été enregistrés en Côte d’Ivoire. Il s’agit de patients de nationalité ivoirienne dont deux sont de sexe masculin âgés respectivement de 33 ans et 49 ans. Le troisième de sexe féminin âgé de 56 ans», a expliqué M. Aouélé soulignant qu’à ce jour, la Côte d’Ivoire enregistre au total quatre cas confirmés de cette maladie et zéro décès.

Parmi ces patients, a poursuivi, Dr Aouélé, deux ont séjourné en Europe, notamment en Italie et en France et le troisième cas est celui d’une ivoirienne, agent de santé dans une école, n’ayant pas voyagé hors du pays depuis le début de l’épidémie.

Cette dernière, a estimé le ministre a été «probablement contaminée lors des soins par un contact infecté non dépisté ayant importé la maladie de retour des vacances scolaires en février 2020 en France».

«Tous les malades sont pris en charge et leur état de santé ne suscite pas d’inquiétude», a assuré Dr Aouélé, invitant les populations au calme et au respect des mesures de prévention.

C’est le mercredi 11 mars dernier que le premier cas confirmé de maladie à coronavirus a été enregistré en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un ivoirien de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné du 26 février au 6 mars en Italie.

Cette pandémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus, a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. A ce jour, cette maladie qui s’est répandue dans plus de 120 pays du monde, a fait plus de 5000 morts et contaminé plus de 150 000 personnes.