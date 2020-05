Trump signe un décret visant à limiter la protection dont bénéficient Twitter et Facebook

La dématérialisation de tous les services commerciaux est devenue le moyen le plus utilisé au Bénin dans tous les secteurs d’activités en cette période de lutte contre la propagation du coronavirus. Le e-commerce est en pleine mutation.

Vente de nourriture, de gel hydroalcoolique de masque, de gants, matériels de lavage des mains, et même, la campagne pour les élections communales en cette période de la propagation du covid-19, sont dématérialisées. La majorité des services d’achats et de vente, de transport, de livraison, se font en ligne par beaucoup de béninois.

De même que le paiement des factures d’électricité, d’eau, de transport et d’achat et de vente dans certaines boutiques et supermarchés, est devenu le vécu de la majorité. Ce nouveau commerce électronique se fait via les réseaux sociaux que sont, Whatsap, Tweeter, Facebook, Instagram et consorts.

Tout le monde est conceté pour acheter et vendre ou avoir un service. Mathieu Hontondji, revendeur des matériels informatiques et postes téléviseurs à Porto-Novo, confie, «depuis la prise des mesures sanitaires du gouvernement contre la propagation du coronavirus, je vends mes marchandises via les réseaux sociaux. Je reste à la maison bien connecté et, mes clients anciens comme nouveaux me demandent de leur vendre toutes sortes de pièces. Ainsi, je sors pour livrer après la fixation du prix».

Outre le secteur commercial, la commande et la livraison des repas se font également en ligne. Nicodème Nagbè, promoteur d’un bar restaurant à Cotonou explique, «je vends mes repas via les réseaux sociaux à travers mes groupes whatsap, facebook et Tweeter en cette période de coronavirus. C’est le moyen le plus efficace pour vendre et livrer en ce moment», a-t-il ajouté.

Outre ces deux secteurs, le transport ou la recherche d’un moyen de déplacement se fait aussi par voie électronique. «Pour faire mes courses dans la zone du cordon sanitaire du covid-19, je me connecte pour trouver un moyen de déplacement» a fait savoir, Saturnin Hovo, un chef d’entreprise des BTP.

«Même pour payer mes déplacements, les différentes sortes de factures, c’est en ligne» a-t-il ajouté. En effet, il faut mentionner que diverses mesures sont prises par le gouvernement et les institutions financières afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

A titre d’exemple, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a récemment pris de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus en invitant les banques, les établissements de monnaie électronique et les populations, au respect scrupuleux des règles sanitaires édictées par les pouvoirs publics de ses pays membres à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo et, à privilégier l’utilisation des paiements électroniques.

Par ailleurs, le e-commerce et les transactions virtuelles entre acheteurs, vendeurs, distributeurs et fournisseurs professionnels, appartenant certains secteurs est en vogue. Des magasins en ligne de toutes tailles existent au Bénin. Cette nouveauté amène beaucoup de gens à un changement de comportement et d’habitude.

Par Abdul Wahab ADO