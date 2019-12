«Tu as juste besoin d’une délivrance et je vais m’en charger», Makosso à Debordo

Le faiseur du Couper-décaler Debordo Leekunfa n’a pas fait bonne impression lors du concert de son confrère Dj Mix Premier ce 22 décembre 2019 au Palais de la culture de Treichville.

Le chanteur a été hué sur scène par les «chinois» de Dj Arafat. Après cette humiliation de l’artiste, les réactions fusent partout. C’est le cas du Révérand Makosso qui n’a pas toujours été en de bons termes avec Debordo Leekunfa.

Le pasteur connu pour sa bouche qui n’est pas dans sa poche, a réagit aussitôt après la boude de Debordo Leekunfa. Pour le Révérand, Debordo a besoin d’être exorcisé.

«Pourquoi tant de haine dans ton maigrelet petit coeur. Vouloir humilier le père spirituel de la chine lors d’un concert où il a joué un rôle de mobilisation ? regarde comment tu as été humilié comme jamais un artiste ne l’a été dans l’histoire du décalé coupé.

Un adage dit : «le chien (rantanplan) ne change jamais sa façon de s’assoir et retourne toujours à ce qu’il a vomi. Quand tu vois qu’aucune personnalité ni un grand du pays ne se déplace pour toi et aucun promoteur expérimenté ne veut composer avec toi, c’est la preuve que tu es un problème ambulant pour ton manque d’éducation. Tu as juste besoin d’une délivrance et je vais m’en charger», a déclaré Makosso.

Le pasteur n’a pas manqué de féliciter Dj Mix Premier pour son concert qui a été une pure réussite.