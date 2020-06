Tu l’aimes, un peu, beaucoup énormément, comment le lui avoué ?

Tomber amoureux, c’est bien, l’avouer, c’est encore mieux. Malheureusement, nombreuses sont sont ces personnes qui n’arrivent pas à déclarer leur flamme à l’être aimé.

Et pour cause, l’on craint le rejet. Pourtant il existe des facteurs clés à rechercher avant de déclarer son amour à l’autre.

Le bon moment

En effet, on croit souvent qu’il existe un moment parfait pour exprimer l’amour. Erreur, il n’y a pas un moment fixe pour le dire. Le meilleur moment, est le moment où vous vous sentez bien et prêt. Se sentir ainsi voudrais dire que vous êtes conscient de vos sentiments envers la personne. Par exemple, savoir si c’est un coup de foudre, une émotion,ou de l’amour.

Ne pas choisir à l’avance des mots

Pour déclarer ses sentiments. On n’a pas besoin de gros mots. L’amour ne s’avoue pas qu’avec des mots. Les gestes comptent énormément. Si l’élu de votre cœur se montre attentionné, passe le maximum de temps possible en votre compagnie, il y a des chances que vous puissiez vous attendre au meilleur.

Créer un cadre romantique

Lorsque vous serez prêt à déclarer vos sentiments, c’est idéal de rendre ce moment inoubliable. Pourquoi ne pas prévoir un dîner romantique? Organiser une sortie originale et dépaysante? Votre déclaration prendra immédiatement une tournure romantique ou exotique, qui ajoutera à l’émotion du moment. N’hésitez pas à préparer le terrain en multipliant les attentions.

Petits mots, sorties en duo, montrez lui qu’il/elle occupe votre cœur et votre esprit. Le moment venu, soyez honnête et direct, en expliquant pourquoi vous l’aimez. L’avez-vous aimé dès le premier regard ? Embellit-il vos nuits et vos jours? Vous sentez-vous un autre homme avec elle? Laissez parler votre cœur. Même si vous bafouillez un peu, rien de dramatique. C’est un moment plein d’émotions pour tous les deux.

Balancer le je t’aime

Après toutes ces conditions, l’expression de vos sentiments, dites le mot magique, je t’aime.

C’est possible qu’elle/ il ne vous répond favorablement. Ce n’est pas grave, paniquez pas. Un silence gêné ou une réponse laconique ne signifient pas forcément que vos sentiments ne sont pas partagés. Une déclaration d’amour peut être aussi surprenante qu’effrayante. Peut-être lui faut-il un peu de temps pour vous avouer ses propres sentiments et même pour les comprendre. De toute façon, les sentiments ne sont pas déclarés pour mettre la pression mais pour lui faire comprendre combien vous tenez à lui ou elle.

En revanche, si votre amour n’est pas partagé et que l’être aimé répond clairement par la négative, il vous faudra accepter sa décision et rebrousser chemin. Dans le cas où elle accueille la nouvelle, à bras et cœur ouvert, un baiser romantique suffira pour figer le temps et exprimer votre satisfaction.