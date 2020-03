Tupac Shakur : ses bandanas et factures d’hôtel mis aux enchères (photos)

La vente aux enchères de culture pop Rock & Roll a reçu une nouvelle gamme de produits, dont sept nouvelles pièces Tupac Shakur.

La vente aux enchères a été lancée fin 2019 et comprend une gamme de souvenirs d’artistes tels que Michael Jackson, Lil Kim et les Beatles.

Fournis par «un ami très proche de la famille de Tupac», les bandanas rouges bleus pré-liés et non liés sont maintenant disponibles aux enchères, chacun étant estimé à 2 000 $ à 4 000 $.

Il y a aussi une photo Polaroid de Tupac avec son groupe Outlaw Immortalz (estimé à au moins 2000 $ USD), une enveloppe manuscrite qui contenait une lettre envoyée de Tupac à une femme nommée Simi Chouhan (2000 $ USD), une presse originale de Death Row Records libération pour «All Eyez On Me Book 1 & 2» (200 $ USD) et les factures du séjour à l’hôtel Mondrian de Tupac en 1996, avec un reçu signé (200 $ USD). Chaque article est accompagné d’un certificat d’authenticité.