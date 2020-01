Turquie : bientôt les violeurs pourront épouser leurs victimes

Le gouvernement turc veut soumettre un projet de loi au Parlement qui laissera la porte ouverte aux violeurs turcs d’échapper à la justice à la seule condition d’épouser leurs victimes.

Encore en cuisine, cette mesure rencontre déjà des oppositions fermes. Les militants des droits des femmes sont contre cette loi qui selon eux, ouvrira la voie à «l’exploitation des enfants et légitimera le mariage des enfants et le viol légal».

Le projet de loi «épousez votre violeur» devrait être présenté au Parlement à la fin du mois. Cependant, le Parti démocratique du peuple, parti d’opposition de la Turquie, a demandé que ce projet de loi soit rejeté.

Suad Abu-Dayyeh, un militant de l’ONG Equality Now, s’oppose fermement à cette loi. «J’applaudis le travail courageux des militants des droits des femmes en Turquie qui prennent position contre ce projet de loi discriminatoire et repoussent à nouveau les forces régressives qui cherchent à supprimer les protections juridiques actuelles pour les filles», a-t-il déclaré au site d’information The Independent.

«Des dispositions juridiques similaires sur le mariage et le viol figurent dans les lois de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Grâce à des années de campagnes menées par des militants des droits des femmes et des législateurs, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Palestine ont tous supprimé ces lacunes ces dernières années».

«Plutôt que de tenter d’introduire une législation qui nuit aux droits et à la protection des femmes, les législateurs turcs devraient tenir compte de ces avancées dans l’abrogation des lois discriminatoires à l’égard des femmes», a-t-il ajouté.

En Turquie 38% des femmes sont victimes des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire selon les Nations unies.