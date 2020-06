Uac – Assainissement : le Cous-Ac préoccupé par la sécurité des étudiants

Depuis quelques jours, l’Université d’Abomey-Calavi se refait un nouveau visage. Plusieurs transformations sont enregistrées. Ici et là les branches des arbres touffus tombent sous le coup des machettes.

De l’entrée principale de l’Université jusqu’aux résidences universitaires PIP en passant par les alentours des restaurants universitaires, on y voit plus clair. Certaines zones autrefois plongées dans un clair obscur, même en plein jour, du fait de la présence d’arbres touffus, sont désormais sous la lumière.

La chute ou l’épurement de ces troncs d’arbres s’inscrit en effet dans le but de rendre plus sécurisé l’espace universitaire. C’est du moins les informations reçues du Chef service des activités artistiques, culturelles et sportives du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi, Léopold Ganhoumede.

Ce dernier précise que l’initiative s’inscrit dans le cadre de réduire les cas d’insécurité à l’Uac et plus précisément dans les zones résidentielles. Ceci est en réalité issu du constat que les derniers cas d’insécurité enregistrés sont dû à la présence d’une végétation dense et broussailleuse aux alentours de certains endroits.

Il faut noter que cette opération d’assainissement vise également à redonner une certaine beauté au haut lieu du savoir. Et pour atteindre cet objectif secondaire, le Csaac rassure que les dispositions sont prises pour que les débris d’arbres amassés ici et là puissent être dégagés dans les plus brefs délais.

Par Anani Anthelme TOHOUN