UAC : voici l’avis de certains étudiants sur les cours en ligne

Dans la matinée du mardi 23 juin 2020, une équipe de Bénin 24 Tv s’est rendue sur le campus d’Abomey Calavi, pour prendre l’avis de certains étudiants sur les cours en ligne. Grande fut notre surprise de constater un certains nombre de désarrois de ses derniers sur les cours en ligne. En voici l’avis de quelques uns.

Ziangbé Charbel, étudiant en administration générale à l’Enam

«Les cours en ligne ne sont pas avantageux à mon avis. La connexion est lente et difficile à accéder. Pour le wifi installé sur le campus, il y a trop de monde. Du coup c’est saturé. Désormais je voudrais que nos responsables effectuent d’une autre manière en faisant les cours dans les amphis avec un lot de 50 étudiants, car nous sommes au nombre de 398»

Jean-Marc Azogo, étudiant en première année CBG

«C’est depuis le 11 Mai que j’ai accédé à la plateforme pour suivre les cours en ligne. Mais la connexion n’est pas bonne et on a du mal à écouter les professeurs. Donc, moi j’ai laissé et je ne suis plus. Pour les jours à venir, je propose que les professeurs envoient des vidéos de cours sur facebook et on ira regarder, là c’est mieux».

Kinkpon Miracle, étudiant en troisième année à la Fadesp

«Moi j’ai lu les cours en format PDF, car les cours en ligne ne marchaient pas du tout», a laissé entendre.

En dehors de ceux ci, d’autres ont montré leur avis favorable par rapport au cours en ligne, même ci ce dernier laisse à désirer. Cependant, les autorités universitaires sont conviées à prendre dans les jours à venir des dispositions plus satisfaisantes afin de combler l’attente de ses étudiants.

Par Guy Stéphane Ayégbé