UEMOA : 1555 milliards FCFA de crédits alloués par la microfinance en 2019

La pandémie du coronavirus a affecte beaucoup de secteurs économiques clés du Bénin. Ce qui du coup va entrainer la baisse de la croissance économique de 7% à 3,2% pour cette année 2020.

Plusieurs secteurs économiques clés sont touchés par le coronavirus au Bénin. Il s’agit entre autres des secteurs du transport (aérien et maritimes, terrestre), de la restauration du commerce, du tourisme, pour ne citer que ceux-là.

Les secteurs corolaires de ces derniers sont également affectés par la pandémie du coronavirus. Les impacts de cette crise sanitaire ont des répercussions sur la croissance économique du Bénin.

Ainsi, le Produit intérieur brut (Pib) du Bénin devrait connaitre une chute de 7% à 3,2%, a indiqué le Fonds monétaire international (FMI) dans un communiqué publié le 21 avril 2020. A en croire l’institution de Bretton Woods, la croissance économique du Bénin devrait se chiffrer à 3,2% cette année, soit moins de la moitié de celle de l’année 2019 estimée à près de 7%.

Selon le FMI, cette baisse sera due aux effets combinés de l’actuelle pandémie de covid-19 et de la fermeture prolongée des frontières terrestres avec le Nigeria. «Les restrictions imposées par le COVID-19 sur l’activité domestique, la baisse substantielle de la demande extérieure et les perturbations du commerce mondial et des chaînes d’approvisionnement» devraient contribuer fortement à faire décélérer une croissance qui depuis quelques années, était sur une courbe ascendante grâce notamment aux exportations de coton, dont le pays est l’un des principaux producteurs en Afrique de l’Ouest. Cette situation devrait entraîner une baisse des recettes attendues pour l’année en cours.

Avec l’augmentation des dépenses de santé et des mesures de soutien à l’économie en pleine pandémie, qui devrait coûter au pays 1,7% de son PIB selon le FMI, on assisterait à un élargissement du déficit budgétaire désormais attendu à 3,5% du PIB. C’est plus que les 2,3% estimés pour l’année 2019, et plus que la norme régionale de 3% fixée par les pays de l’Uemoa.

Le Bénin mobilise du financement pour faire face au coronavirus

Pour limiter les impacts liés au coronavirus, le Bénin a pris des mesures économiques pour y parvenir. Déjà, depuis le début de la crise sanitaire les autorités ont négocié à mobiliser des financements supplémentaires auprès du FMI et d’autres partenaires internationaux pour financer cette hausse du déficit budgétaire.

«Alors que la dette publique devrait atteindre 43,3% du PIB en 2020, les autorités restent pleinement dédiées à l’objectif de soutenabilité budgétaire ancré dans une baisse constante du ratio de la dette publique sur le PIB à moyen terme, à mesure que la crise s’atténue» a indiqué le FMI.

Lors de la dernière visite d’une délégation au Bénin, les autorités béninoises et la mission du FMI sont parvenues à un accord au niveau des services de cette institution sur la dernière revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit.

Les autorités ont sollicité une augmentation du soutien financier fourni par le FMI, qui, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration du FMI. Ce dernier mettrait à disposition environ 125 millions de dollars à la mi-mai 2020.

En effet, «après une forte croissance estimée à près de 7 pour cent en 2019, la pandémie ainsi que la fermeture prolongée de la frontière avec le Nigeria devraient affaiblir considérablement les perspectives économiques à court terme du Bénin. La croissance économique devrait décélérer à 3,2% en 2020 en raison des restrictions imposées par le COVID-19 sur l’activité domestique, la baisse substantielle de la demande extérieure et les perturbations du commerce mondial et des chaînes d’approvisionnement.

«Les autorités sont en train de prendre des mesures cruciales pour contenir la pandémie et en limiter les répercussions. Le plan de riposte estimé à 1,7% du PIB comprend une hausse des dépenses de santé, une aide aux couches de la population les plus vulnérables et un soutien ciblé et temporaire aux entreprises affectées. Les autorités s’engagent à maintenir une saine gouvernance et une pleine transparence dans la mise en œuvre de ces programmes.

Les recettes en baisse

Puisque les secteurs économiques clés sont touchés par le coronavirus, la mobilisation des recettes au niveau des régies financières sera impactée. Ainsi, »le déficit budgétaire pour 2020 devrait se creuser à 3,5% du PIB, en raison de la baisse des recettes, de l’augmentation des dépenses de santé et des mesures de soutien à l’économie.

Les autorités sont en train de mobiliser des financements supplémentaires auprès du FMI et d’autres partenaires internationaux pour financer cette hausse du déficit budgétaire. Pour rappel, le Bénin compte à ce jour mardi 19 mai 2020, 130 cas confirmés de COVID-19 par la PCR. Cette nouvelle dynamique entraîne donc une diminution sensible des cas officiels confirmés d’infection à la COVID-19.

Au nombre des 130 cas confirmés (nombre de cas positifs confirmés suite aux tests PCR et validés par l’OMS) pour 13 261 PCR réalisés, il faut mentionner qu’il y a 71 cas sous traitement (nombre total de cas pris en charge et en traitement suite aux tests de PCR positifs depuis le 16 mars 2020), 57 cas guéris (nombre total de personnes guéries considérant les tests de PCR au bout de la période de traitement et de prise en charge depuis le 16 mars 2020). Le nombre de décès est de 02 depuis le 16 mars 2020) tandis que 13.170 TDR réalisés.

