Uemoa : Abdallah Bouréima présente un bilan satisfaisant des 25 ans de l’institution

À l’occasion de la commémoration du 25 ème anniversaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), Abdallah Bouréima a fait le point des 25 ans de vie de l’institution.

Lors d’une conférence de presse animée au siège de l’institution à Ouagadougou devant les journalistes et représentants du réseau des médias de l’Uemoa, le président de la commission de l’UEMOA, Abdallah Bouréima a dressé un bilan satisfaisant allant de la revue annuelle des réformes sectorielles, la lutte contre le terrorisme dans la sous-région à l’avènement de la monnaie unique Eco dans l’espace Cedeao.

En matière de paix, l’Uemoa a contribué au financement de la lutte contre le terrorisme dans l’espace communautaire avec une un montant de 100 millions de dollars US, soit environ 55 milliards de FCFA pour les trois pays membres de la ligne de front du G5 Sahel (Burkina, Mali, Niger).

C’est à l’issue de la session extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, tenue le 3 décembre 2019 à Dakar, au Sénégal que cette annonce a été faite.

Une contribution qui «s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par l’UEMOA pour participer à hauteur de 500 millions de dollars US au financement du plan d’actions de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans ladite zone», selon le président Abdallah Bouréima

Pour le président de la commission de l’Uemoa «Notre espace est pris en otage par les terroristes qui empêchent la réalisation de la libre circulation des personnes et des biens» donc pour parvenir aux objectifs de l’institution, il était nécessaire de contribuer à la lutte contre le terrorisme.

En ce qui concerne la revue annuelle des réformes sectorielles, Abdallah Bouréima informe que 99 programmes ont été réalisés dans les 08 pays de l’Uemoa en 2019 pour un montant global de 310 milliards Fcfa financé par la commission de l’Uemoa.

Les réformes sectorielles des pays de l’Union ont atteint le taux de 76% en 2019. S’agissant de la réforme du virement du franc Cfa en monnaie unique de la Cedeao «Eco», le président de la commission a fait savoir que depuis l’annonce officielle du président Alassane Ouattara, le projet connait un avancement majeur.

Par ailleurs, trois décisions ont été prises en ce qui concerne la création de la monnaie unique de la Cedeao. Il s’agit du changement du nom de la monnaie Franc CFA en Eco, l’arrêt de la centralisation des réserves de change au Trésor français, la fermeture du compte d’opérations et le retrait de tous les représentants français dans les organes de décision et de gestion de l’UMOA (Conseil d’Administration de la BCEAO, Commission bancaire et Comité de Politique Monétaire).

La célébration des des 25 années d’existence de l’Uemoa est placée sous le thème : «25 ans de progrès vers l’intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens».

Notons que la célébration a été faite dans tous les pays membres de l’institution, suivie de plusieurs activités durant l’année 2019.