Un an après son acquittement : Charles Blé Goudé exprime sa reconnaissance à ses avocats (photos)

L’ancien Ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo n’a pas voulu passer sous silence le premier anniversaire de son acquittement par la Cour Pénale Internationale (CPI) à la Haye. Il l’a célébré ce mardi 15 janvier 2020 avec ses avocats autour d’un repas fraternel.

15 janvier 2019 – 15 janvier 2020. Cela fait exactement un an ce mercredi que l’ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien Ministre Charles Blé Goudé accusés de «crimes de guerre et crimes contre l’humanité» ont été acquittés par la justice internationale.

Conscient du fait que cela a été possible grâce à ses avocats, le Président du COJEP Charles Blé Goudé les a conviés à un repas, ce mercredi, afin de leur exprimer sa reconnaissance. Ce repas s’est déroulé dans une atmosphère de convivialité entre l’heureux du jour et ses invités.

«15 Janvier 2019 – 15 Janvier 2020 : Il y a exactement un an que grâce à votre travail, j’ai été acquitté, blanchi devant le monde entier. Plus que de simples avocats, vous êtes aujourd’hui ma deuxième famille», a-t-il déclaré avant de poursuivre : «Aujourd’hui 15 janvier 2020, je voudrais vous traduire ma gratitude. Merci d’avoir accepté de partager ce petit repas avec moi. Ce que Dieu a commencé, il va terminer».

Rappelons que tous les deux ex-hommes forts de la Côte d’Ivoire sont en liberté sous condition à la Haye pour Blé Goudé et en Belgique pour Laurent Gbagbo.