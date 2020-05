Un ancien footballeur retrouvé vivant quatre ans après sa mort présumée dans un accident de voiture

L’attaquant de la Juventus, Paulo Dybala, s’est complètement remis du coronavirus six semaines après son diagnostic initial.

L’attaquant argentin a confirmé le 21 mars que lui et sa petite amie, Oriana Sabatini, avaient reçu un diagnostic de Covid-19.

Le joueur de 26 ans, qui avait auparavant échoué à quatre tests, a annoncé mercredi qu’il s’était enfin complètement remis du virus. Mais il n’a pas révélé si sa petite amie était maintenant exempte du virus.

Il s’est rétabli du coronavirus six semaines après son diagnostic initial. «Paulo Dybala a effectué, conformément au protocole, une double vérification avec des tests de diagnostic (écouvillons) pour Coronavirus-Covid 19, qui sont revenus avec des résultats négatifs. Le joueur a donc récupéré et ne sera plus soumis au régime d’isolement de son domicile», a déclaré la Juventus dans un communiqué.