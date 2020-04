Un artiste belge sort dans les rues de Rennes couvert de 150 attestations de sortie (photos)

Lors de sa performance intitulée «Sortez couverts», l’artiste belge Maxime Matthys est sorti en toute légalité dans les rues de Rennes avec 150 attestations de sortie accrochées à ses vêtements, rapporte-t-il à France Bleu.

Le 23 mars dernier, Maxime Matthys est sorti moins d’une heure et à moins d’un kilomètre de chez lui, dans le centre-ville rennais. Il se trouvait donc dans le cadre légal du confinement en France. Son costume était recouvert par plus de 150 attestations de sorties, toutes remplies pour expliquer sa démarche. Son geste a pour but de symboliser cette période particulière, et cette quarantaine, caractérisée par l’attestation de sortie, dont il ne saisit pas tous les tenants et aboutissants.

«Je n’aurai jamais imaginé dans ma vie devoir me munir d’une attestation pour sortir dans la rue. Le costume est un peu une métaphore de la situation actuelle et de la politique de santé publique qui est assez dingue : la quarantaine et le confinement sont des techniques qui ont été créées au Moyen Âge pour lutter contre les épidémies de l’époque comme la peste ou la lèpre», rappelle le Belge de 25 ans.

«En 2020, avec notre armada d’innovations technologiques on se retrouve à utiliser ces techniques moyenâgeuses. Pendant ce temps-là, l’Allemagne n’est pas obligée de prendre de mesures aussi contraignantes parce qu’ils ont beaucoup plus de lits de réanimation», analyse-t-il.

Loin de vouloir faire la morale, Maxime Matthys veut sensibiliser le public : «Disparaître sous une montagne d’attestations comme ça dans la rue, c’est une manière de questionner, de provoquer les gens et d’une manière le gouvernement. Le questionnement c’est : que sont ces attestations? Que représentent-elles ? Pourquoi en est-on arrivés au point de devoir rester enfermés chez nous et écrire sur un bout de papier la raison pour laquelle on sort dans la rue?»

L’artiste précise cependant qu’il encourage les gens à respecter le confinement, «la seule solution en l’état actuel des choses et au regard de la situation de l’hôpital public pour sauver des vies».

Sa vidéo a été visionnée plus de 100.000 fois. La police a contrôlé le jeune homme lors de sa sortie pour lui demander de détruire son costume. Les agents redoutaient effectivement que les passants se regroupent autour de lui par curiosité.