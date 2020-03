Un homme infecté par hantavirus meurt dans un bus en Chine

Selon un rapport, un homme de la province chinoise du Yunnan, qui a été testé positif au hantavirus, est décédé dans un bus.

L’hantavirus est une famille de virus connue auparavant et se propage principalement par les rongeurs et peut provoquer divers symptômes de la maladie chez les humains.

Les cas de transmission de personne à personne de l’hantavirus sont cependant rares et n’ont été signalés qu’au Chili et en Argentine, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.