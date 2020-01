Un jeune disparu retrouvé démembré dans une voiture brûlée : ce qui s’est passé

Keane, 17 ans, avait disparu dimanche soir à Drogheda, en Irlande. Quelques instants plus tard, une vidéo a été mise en ligne qui disait que l’adolescent allait être kidnappé, assassiné et ensuite démembré.

Puis, lundi, quelques heures après la publication de cette vidéo sur internet, le cadavre démembré du jeune homme a été retrouvé dans une voiture incendiée à Coolock, au nord de Dublin.

Sa tête était coupée et le reste de ses membres étaient fourrés dans un sac de sport à proximité. La piste d’un règlement de compte sur fond de trafic de drogue est privilégiée.

Les policiers, déterminés à retrouver les auteurs de ce crime ignoble, ont lancé un appel à témoins.

«C’est une attaque brutale et sauvage contre un enfant, ce qui est totalement inacceptable dans toute société démocratique. Le niveau de violence est choquant et il est important de se rappeler que Keane essayait de trouver sa voie. Il a perdu la vie et sa famille a perdu son fils et frère bien-aimé.» a témoigné John Twomey, en charge de l’enquête.