Un jeune homme de 25 ans tue son père au fusil de chasse

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi à Blendecques, dans le Pas-de-Calais.

Un jeune homme, âgé de 25 ans, a tué son père, âgé de 56 ans, en lui tirant dessus au fusil de chasse. Au départ, le fils avait affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense car son père était en train d’étrangler sa mère.

La mère et les frère et sœur, présents au moment du drame, avaient également confirmé cette version. Mais aucune trace de strangulation n’a été décelée sur la mère. Finalement, l’aîné est revenu sur ses déclarations et a reconnu qu’il n’y a jamais eu d’étranglement.

Il ne supportait plus les violences que subissait sa mère depuis plusieurs années. Il y a quelques mois, il a caché le fusil de chasse sous son lit en prévision de futures violences.

Lorsque le quinquagénaire s’en est à nouveau pris à sa maman, il est allé chercher son arme et a abattu son père de 2 balles tirées dans la carotide et dans le dos. Toute la famille s’est ensuite concertée pour inventer un mensonge.

L’auteur des coups de feu a été mis en examen pour meurtre et écroué. L’enquête devra déterminer la réalité des violences récurrentes vécues par la mère qu’aucune plainte ou main courante ne peut confirmer.