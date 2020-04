Un migrant parvient a séduire une millionnaire Belge et ils vont bientôt se marier

Moussa Diouf est un jeune sénégalais de 26 ans, après ses études jusqu’en classe de terminal, il décide d’arrêter l’école et se lancer dans l’aventure comme bon nombre des jeunes en Afrique et surtout en Afrique sub-saharien.

Après avoir survécu à l’esclavage en Libye et affronter la mort en Méditerranée, le jeune homme parvient finalement à entrer en Italie et rejoint ses amis en Belgique. A son arrivée en Europe, la vie n’a pas été du tout facile pour ce dernier du fait de son statut de migrant.

«j’ai traversé beaucoup d’étapes très douloureux en Europe … jetais un sans domicile fixe (SDN) pendant plusieurs mois ou je ne mangeait presque rien… parfois je suis allé jusqu’à fouiller dans les poubelles pour avoir de quoi me nourrir…» a-t-il déclaré.

Plusieurs semaines et des mois passaient et il se trouvait dans une situation très délicate et dont il fallait absolument faire quelque chose pour se conformer aux règlements et lois, et c’est des lors qu’il décida de séduire cette richissime jeune femme la nommée Alice Bertoline âgé de 29 ans.

La Belge de 29 ans qui a hérité la fortune de sa maman est entré dans une relation sérieuse avec le jeune migrant et ils ont été vus sur de nombreux lieux publics la jeune femme a loué un luxueux appartement pour le jeune homme et l’a aidé à obtenir des papiers et maintenant ils vont bientôt se marier

Comme quoi dans la vie tout est possible et en même temps la confirmation du proverbe qui stipule que «tout chemin mène a Rome».