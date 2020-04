Un ministre confesse : Emmanuel Macron «adore prendre tout le monde par surprise»

Même pour son entourage, Emmanuel Macron est parfois difficile à suivre. Dans L’Opinion, un ministre raconte que le président aime «prendre tout le monde par surprise», et cela ne date pas d’hier et a débuté bien avant l’épidémie de coronavirus.

Le 13 avril dernier, lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a surpris dans son propre camp, en annonçant un début de déconfinement pour le 11 mai, à condition que la situation sanitaire de la France s’améliore. Les grosses surprises, ses collaborateurs y sont habitués, car ce mode de gouvernance ne date pas d’hier.

«Il adore prendre tout le monde par surprise. Moi, il ne m’a détaillé le programme de la journée qu’une fois dans l’avion», raconte dans L’Opinion du 15 avril un ministre qui avait accompagné le président dans une étape du grand débat national en 2019.

Le président est parfois difficile à suivre et garde souvent son plan d’action secret jusqu’au dernier moment. Un mode opératoire qui vaut encore plus en ces temps compliqués de coronavirus. Lui seul sait où il veut conduire le pays et comment il va y parvenir. Compliqué de l’influencer car, même s’il fait quelques sorties bien choisies, il semble lui-même confiné, presque éloigné de ceux qui voudraient le conseiller.

«C’est difficile d’accéder au président. Il gouverne en très petit comité. Ceux qui vous disent qu’ils savent ce qu’il pense mentent», affirme à L’Opinion un marcheur. Le chef de l’État multiplie les initiatives personnelles quitte à parfois dérouter sur certains sujets et à n’en faire qu’à sa tête, malgré les avis qui lui sont transmis.

«N’allez pas imaginer qu’il y a sept agences de communication qui travaillent en coulisses à une stratégie de communication bien réfléchie. La vérité est que le président n’en fait qu’à sa tête», expliquait récemment un proche d’Emmanuel Macron dans Le Figaro.

Une attitude imprévisible aussi constatée par Libération qui a interrogé un de ses proches. «Il peut mettre devant le fait accompli pour bousculer. Et cela ne le dérange pas que les ministres découvrent devant la télé les annonces présidentielles», explique-t-il.

Sa position qui aurait varié sur le tracking, sur ses propos inattendus sur le port du masque, mais aussi sa visite au professeur Didier Raoult qu’il a décidé de soutenir de façon très vive malgré les réserves d’une partie de son entourage divisent autour de lui, mais Emmanuel Macron continue de marcher à sa façon pour que le pays puisse se relever.