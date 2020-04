Un octogénaire utilise un camion nacelle pour voir sa femme confinée en maison de retraite (photo)

Depuis le début du confinement, de nombreuses familles sont séparées. Des personnes sont seules, d’autres isolées sans leur conjoint en maison de retraite ou à l’hôpital. C’est extrêmement dur car la situation est très tendue.

En France où le confinement est en place, il est interdit d’aller voir une personne en maison de retraite par exemple. Aux États-Unis, certains établissements l’interdisent également. Nick Avtges, 88 ans, est ainsi séparé de Marion, sa femme de 85 ans qui est en maison de retraite.

Ce mari très dévoué qui va normalement la voir tous les jours, n’a plus le droit d’y aller et elle lui manque terriblement. Sa famille a décidé de l’aider à la voir, même à distance. Ils ont utilisé pour cela un camion avec une nacelle pour qu’il puisse être hissé jusqu’à la fenêtre de la chambre de son épouse au deuxième étage de la maison de retraite.

Nick et Marion sont mariés depuis 61 ans. Marion a vu sa santé décliner progressivement et a dû être placée en maison de retraite. Mais cela ne les empêchait pas de passer leurs journées ensemble. La petite-fille du couple, Sydney, a partagé sur Facebook des photos et vidéos de la visite de Nick à sa femme en plein confinement :

«Mon grand-père n’a donc pas pu rendre visite à Mamie depuis que sa maison de retraite est fermée à cause de COVID-19 donc grâce à la grande puissance de l’esprit Avtges [ndlr : leur nom de famille] mon père ((et des amis)) a pu organiser un camion à seau pour qu’ils puissent se voir !!! Du contenu sain au milieu de la quarantaine.»

Le directeur de la maison de retraite a été informé de l’idée et a accepté qu’ils viennent deux jours après en camion nacelle. Nick était bien attaché dans la nacelle et avait un masque et des gants. Ils ont pu parler quelques minutes. Nick a donné à sa femme un petit mot avec écrit «Je t’aime Chérie» et elle lui a répondu «Je t’aime aussi, plus encore que tu l’imagines».

On espère que ce couple pourra être bientôt réuni.