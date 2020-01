Un père de famille se fait voler sa voiture avec son fils de 3 ans à l’intérieur

Les faits se sont déroulés vendredi après-midi à Besançon, dans le Doubs. Aux environs de 16H30, un homme est retourné chez lui prendre quelques affaires après avoir passé quelques jours de vacances. Il devait ensuite rendre la voiture à un ami.

Il a stationné son véhicule devant son immeuble. Il a laissé son enfant de 3 ans assis sur la banquette arrière et a coupé le contact tout en laissant les clefs dans l’habitacle.

Le papa a ensuite monté les bagages dans son appartement. Mais, lorsqu’il est redescendu en bas, son véhicule avait été volé.

Paniqué, le père de famille s’est précipité au commissariat situé à proximité. Un vaste dispositif de police a été mis en place pour retrouver la voiture.

Quelques instants plus tard, les pompiers ont téléphoné au commissariat et ont expliqué qu’un garçonnet venait d’être déposé devant leur caserne, avenue Brulard. Il s’agit du petit de 3 ans. Il est sain et sauf. Pour l’instant ni la voiture, ni le ou les malfaiteurs n’ont été retrouvés.